TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.06.2021 13:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL 0 212 310 37 00 0 212 310 39 91 fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943545
BIST
14:591.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.407
En Düşük
1.394
14:598,6942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0758
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
14:5910,3482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1089
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
14:59497,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,89
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
497,88
BIST En Aktif Hisseler14:59
|TKURU
|168,40
|5.195.210
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.146.723
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.558.647
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.663.652
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|25.613.344
|% 9,88
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,79
|787.563.602
|% -7,66
|
|AYCES
|72,65
|3.079.044
|% -6,38
|
|YAPRK
|27,30
|2.221.307
|% -6,19
|
|BJKAS
|6,52
|129.341.886
|% -4,82
|
|THYAO
|14,81
|1.200.205.777
|% 1,51
|
|BOBET
|5,79
|787.563.602
|% -7,66
|
|GARAN
|8,30
|550.248.748
|% 1,34
|
|BERA
|14,55
|352.023.333
|% -4,53
|
|KOZAL
|121,70
|346.202.138
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,15
|338.257.028
|% 0,94
|
|BOBET
|5,79
|787.563.602
|% -7,66
|
|YKBNK
|2,17
|213.873.671
|% 0,46
|
|THYAO
|14,81
|1.200.205.777
|% 1,51
|
|GARAN
|8,30
|550.248.748
|% 1,34
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6926
|8,6942
|% -0,86
|
|Euro
|10,3439
|10,3482
|% -1,04
|
|Sterlin
|12,0561
|12,1165
|% -1,05
|
|Frank
|9,4165
|9,4732
|% -1,04
|
|Riyal
|2,3120
|2,3236
|% -0,84
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,72
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|-21,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-21,62
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-10,46
|
|Çeyrek
|796
|815
|-5,24
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,94
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,44
|74,44
|-0,46
|