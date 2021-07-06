TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 10 . 02.01.2019BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 60 . 02.01.2019BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 30 . 02.01.2019Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 25 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947253BIST