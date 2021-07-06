TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS TUM 80 14.12.2016 / 6-1 02.01.2017BIST-KYD REPO (BRUT) 5 14.12.2016 / 6-1 02.01.2017BIST-KYD OSBA DEGISKEN 10 14.12.2016 / 6-1 02.01.2017BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 14.12.2016 / 6-1 02.01.2017Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 25 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947259BIST