TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 10.06.2019 Tarih ve 80 Nolu Karar 01.07.2019ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 10 10.06.2019 Tarih ve80 Nolu Karar 01.07.2019BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 10.06.2019 Tarih ve 80 Nolu Karar 01.07.2019BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 10.06.2019 Tarih ve 80 Nolu Karar 01.07.2019Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat Süzer Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947268BIST