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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.07.2021 23:54



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
KATILIM 50 GETİRİ 90 28.01.2015 Tarih ve 25 Nolu Karar 02.01.2018
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 28.01.2015 Tarih ve 25 Nolu Karar 02.01.2018

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Süzer Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947272


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PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
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Altın Ons 1.796 1.797 -0,59  
Altın Gr. 502 502 2,61  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,11 26,17 -0,01  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,00  
B. Petrol 74,98 74,98 0,05  
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