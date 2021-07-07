TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2021 00:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947340
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6776
18:0510,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2544
18:05502,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,75
|Açılış
|: 501,88
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6858
|8,6908
|% 0,05
|
|Euro
|10,2713
|10,2785
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9547
|12,0147
|% -0,08
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,68
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem