TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 60 05/12/2017 05.12.2021BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/12/2017 05.12.2021BIST-KYD DIBS 91 GUN 30 05/12/2017 05.12.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 21.12.2016 21 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947347BIST