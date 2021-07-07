TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2021 00:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 07.06.2007
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 60 07/11/2019 07.11.2021
BIST-KYD OSBA SABIT 20 07/11/2019 07.11.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 07/11/2019 07.11.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07/11/2019 07.11.2021
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Barış HOCAOĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.09.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947361
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6947
En Düşük
8,6822
18:0510,2899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2952
En Düşük
10,2593
18:05502,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,75
|Açılış
|: 501,88
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6849
|8,6947
|% 0,10
|
|Euro
|10,2710
|10,2899
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9547
|12,0147
|% -0,08
|
|Frank
|9,3602
|9,4166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,28
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,02
|