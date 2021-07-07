TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 07.06.2007Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS TUM 60 07/11/2019 07.11.2021BIST-KYD OSBA SABIT 20 07/11/2019 07.11.2021BIST-KYD REPO (BRUT) 10 07/11/2019 07.11.2021BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07/11/2019 07.11.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırBarış HOCAOĞLU Fon Kurulu Üyesi 28.09.2020 25 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947361BIST