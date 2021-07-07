TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS TUM 40 25/06/2019 25.06.2022BIST-KYD DIBS 365 GUN 20 25/06/2019 25.06.2022BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 20 25/06/2019 25.06.2022BIST-KYD OSBA SABIT 10 25/06/2019 25.06.2022BIST 100 GETIRI 10 25/06/2019 25.06.2022Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947366BIST