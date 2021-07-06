TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2021 22:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947227
BIST
12:131.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:138,6836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1310,2705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:13503,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,72
|Açılış
|: 503,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TUREX
|10,52
|18.734.595
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.805.905
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.590.221
|% 7,09
|
|LOGO
|37,22
|52.398.173
|% 6,95
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|32.994.520
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|EDATA
|6,97
|138.094.433
|% -3,99
|
|DARDL
|15,06
|14.268.395
|% -3,65
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|268.130.462
|% -0,14
|
|EREGL
|17,92
|216.163.263
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|GWIND
|3,83
|193.471.784
|% 2,41
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6804
|8,6836
|% -0,03
|
|Euro
|10,2660
|10,2705
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,07
|
|Frank
|9,3708
|9,4273
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,03
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|