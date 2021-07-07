TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 90 13/12/2017 tarih ve 79 Nolu Karar 02.01.2018BIST-KYD REPO (BRUT) 5 13/12/2017 Tarih ve 79 Nolu Karar 02.01.2018BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 13/12/2017 Tarih ve 79 Nolu Karar 02.01.2018Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat Süzer Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı HayırGökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 31.10.2012 25 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947327BIST