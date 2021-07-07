TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 30.01.2002Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiTURKCELL HİSSE SENEDİ GETİRİ ENDEKSİ 60 30/11/2019 30.11.2021BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 30/11/2019 30.11.2021BIST-KYD OSBA SABIT 15 30/11/2019 30.11.2021BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 15 30/11/2019 30.11.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 HayırMüge PEKER Fon Kurulu Üyesi 21.07.2020 26 HayırGürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 11.12.2015 21 HayırNesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947341BIST