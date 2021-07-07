TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2021 00:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.02.2002
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 90 23/11/2020 23.11.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 23/11/2020 23.11.2021
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 12.06.2020 25 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947357
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6917
En Düşük
8,6701
18:0510,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0163
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2833
En Düşük
10,2314
18:05503,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6781
|8,6834
|% -0,02
|
|Euro
|10,2489
|10,2668
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3396
|9,3958
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,96
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem