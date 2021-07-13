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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.07.2021 12:09



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950615


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 3,41 28.398.893 % 7,91  
EDATA 7,25 76.596.633 % 7,89  
YAPRK 33,04 11.777.635 % 7,13  
TKURU 210,00 1.708.350 % 6,33  
KGYO 5,82 7.994.181 % 5,43  
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13:28 Alış Satış %  
Dolar 8,6054 8,6079 % -0,32  
Euro 10,2020 10,2088 % -0,43  
Sterlin 11,8794 11,9390 % -0,63  
Frank 9,3505 9,4068 % -0,51  
Riyal 2,2863 2,2978 % -0,39  
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13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 3,11  
Altın Gr. 500 501 -0,95  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,17  
Yarım 1.594 1.636 7,34  
Çeyrek 800 818 3,67  
Gümüş.Ons 26,13 26,16 -0,05  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,03  
B. Petrol 75,58 75,58 0,42  
Seans Raporu 13:28
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