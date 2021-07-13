TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.07.2021 12:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950615
BIST
13:281.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:288,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:2810,2088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0439
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1830
13:28500,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,12
|Açılış
|: 500,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:28
|EDIP
|3,41
|28.398.893
|% 7,91
|
|EDATA
|7,25
|76.596.633
|% 7,89
|
|YAPRK
|33,04
|11.777.635
|% 7,13
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|KGYO
|5,82
|7.994.181
|% 5,43
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.863.889
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.854.323
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.010.017
|% -9,73
|
|SANFM
|19,08
|5.176.872
|% -6,93
|
|GARAN
|8,59
|530.480.690
|% -0,58
|
|THYAO
|13,27
|323.729.854
|% 0,23
|
|SASA
|26,58
|301.777.667
|% 0,45
|
|KRDMD
|7,20
|223.398.293
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,26
|208.939.214
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,02
|153.010.017
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|208.939.214
|% -0,44
|
|GARAN
|8,59
|530.480.690
|% -0,58
|
|TSKB
|1,21
|53.426.775
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|72.495.869
|% -0,55
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6054
|8,6079
|% -0,32
|
|Euro
|10,2020
|10,2088
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8794
|11,9390
|% -0,63
|
|Frank
|9,3505
|9,4068
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2863
|2,2978
|% -0,39
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,11
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,17
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,34
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,42
|