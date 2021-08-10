TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2021 10:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 25 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956754
BIST
10:001.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.431
En Düşük
1.429
10:008,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
10:0010,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1354
10:00482,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,51
|Açılış
|: 482,70
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|RODRG
|17,84
|719.006
|% 9,99
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|KAPLM
|27,44
|782.506
|% 8,46
|
|AYES
|20,28
|98.682
|% 8,33
|
|SANKO
|12,13
|1.149.318
|% 6,87
|
|FADE
|9,89
|98.973.145
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|931.083
|% -9,84
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|MRSHL
|241,00
|113.270
|% -9,23
|
|KLNMA
|19,42
|101.936
|% -2,90
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 0,00
|
|FENER
|37,64
|476.386.849
|% 0,00
|
|EREGL
|20,52
|397.658.409
|% 0,00
|
|FROTO
|173,50
|336.979.921
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|92.540.995
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,58
|24.924.817
|% 0,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6441
|8,6487
|% 0,12
|
|Euro
|10,1506
|10,1570
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% 0,08
|
|Frank
|9,3528
|9,4092
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2962
|2,3078
|% 0,04
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,33
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,93
|