TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957537
BIST
11:061.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,89
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.429
En Düşük
1.420
11:068,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:0610,0965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0418
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0723
11:06484,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,30
|Açılış
|: 484,60
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MARKA
|5,56
|2.829.556
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.567.537
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,49
|1.994.251
|% 9,31
|
|MIPAZ
|4,58
|47.186.877
|% 8,79
|
|EDATA
|14,52
|6.853.229
|% -7,81
|
|IDGYO
|3,35
|27.254.752
|% -7,71
|
|EDIP
|3,90
|17.753.115
|% -5,11
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|FORMT
|1,24
|5.018.320
|% -4,62
|
|TUPRS
|98,65
|522.573.775
|% 2,23
|
|GARAN
|9,12
|331.611.058
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,96
|295.639.700
|% 1,02
|
|EREGL
|19,44
|259.002.105
|% 1,94
|
|PETKM
|5,92
|254.346.898
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|115.266.365
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|254.346.898
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,96
|295.639.700
|% 1,02
|
|GARAN
|9,12
|331.611.058
|% 1,90
|
|DAGI
|5,12
|114.580.198
|% 8,70
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5818
|8,5858
|% -0,45
|
|Euro
|10,0923
|10,0965
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,8707
|11,9302
|% -0,43
|
|Frank
|9,2686
|9,3245
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2801
|2,2915
|% -0,56
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|3,74
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,64
|71,64
|0,20
|