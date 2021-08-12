TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 0 100
2016 0 100
2017 0 100
2018 4.68 95.32
2019 4,76 95,24
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957540
BIST
12:101.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:108,5729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:1010,0952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0431
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:10484,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,60
|Açılış
|: 484,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MARKA
|5,56
|3.126.649
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.254.067
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.887.656
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.962.329
|% -9,92
|
|EDATA
|14,39
|11.991.355
|% -8,63
|
|IDEAS
|48,50
|2.314.974
|% -8,49
|
|FADE
|8,84
|65.838.761
|% -8,11
|
|DAGI
|4,36
|168.620.252
|% -7,43
|
|TUPRS
|98,10
|626.528.925
|% 1,66
|
|GARAN
|9,10
|455.075.495
|% 1,68
|
|KRDMD
|8,02
|441.705.631
|% 1,78
|
|EREGL
|19,47
|361.444.094
|% 2,10
|
|PETKM
|5,93
|314.123.245
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,47
|173.388.740
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,02
|441.705.631
|% 1,78
|
|PETKM
|5,93
|314.123.245
|% 2,77
|
|GARAN
|9,10
|455.075.495
|% 1,68
|
|DAGI
|4,36
|168.620.252
|% -7,43
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5704
|8,5729
|% -0,60
|
|Euro
|10,0866
|10,0952
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8513
|11,9107
|% -0,59
|
|Frank
|9,2676
|9,3234
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2798
|2,2912
|% -0,57
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,91
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,26
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,72
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,15
|