TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:14
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 0 100
2016 0 100
2017 0 100
2018 3.87 96.13
2019 4,43 95,57
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957541
BIST
12:111.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,87
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:118,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0516
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:1110,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0297
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:11483,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,57
|Açılış
|: 483,17
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:09
|MARKA
|5,56
|3.126.649
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.247.094
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|MIPAZ
|4,47
|61.580.586
|% 6,18
|
|IDGYO
|3,27
|29.899.843
|% -9,92
|
|IDEAS
|48,50
|2.314.974
|% -8,49
|
|EDATA
|14,48
|11.934.460
|% -8,06
|
|FADE
|8,92
|62.750.578
|% -7,28
|
|SELGD
|6,42
|27.252.394
|% -5,31
|
|TUPRS
|98,25
|624.315.207
|% 1,81
|
|GENIL
|14,58
|262.939.578
|% -4,39
|
|ARDYZ
|56,45
|191.637.871
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,46
|172.957.798
|% 1,65
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|ODAS
|1,36
|25.794.837
|% 0,00
|
|GENIL
|14,58
|262.939.578
|% -4,39
|
|EKGYO
|1,84
|31.004.585
|% 0,55
|
|ALBRK
|1,50
|16.012.357
|% 0,67
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5758
|8,5777
|% -0,55
|
|Euro
|10,0850
|10,0913
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8547
|11,9142
|% -0,57
|
|Frank
|9,2691
|9,3250
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2800
|2,2915
|% -0,56
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,99
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.265
|-6,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,63
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|