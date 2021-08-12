TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 6.8 93.2
2016 6.40 93.6
2017 6.23 93.77
2018 5.77 94.23
2019 4,47 95,53
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957542
BIST
11:011.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,19
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.428
En Düşük
1.420
11:018,5803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:0110,0933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0450
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0723
11:01485,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,62
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MARKA
|5,56
|2.809.774
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.536.822
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|1.961.880
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|MIPAZ
|4,61
|40.346.694
|% 9,50
|
|IDGYO
|3,35
|27.063.699
|% -7,71
|
|EDATA
|14,73
|6.002.980
|% -6,48
|
|FORMT
|1,22
|4.589.346
|% -6,15
|
|EDIP
|3,90
|17.314.112
|% -5,11
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,75
|510.862.040
|% 2,33
|
|GARAN
|9,10
|326.456.051
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,97
|283.850.864
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|252.292.519
|% 2,77
|
|EREGL
|19,41
|224.676.424
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,47
|114.621.006
|% 2,07
|
|PETKM
|5,93
|252.292.519
|% 2,77
|
|GARAN
|9,10
|326.456.051
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,97
|283.850.864
|% 1,14
|
|TSKB
|1,28
|27.998.167
|% 0,79
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5777
|8,5803
|% -0,52
|
|Euro
|10,0867
|10,0933
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,8789
|11,9385
|% -0,36
|
|Frank
|9,2806
|9,3365
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2828
|2,2942
|% -0,44
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|3,74
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,64
|71,64
|0,20
|