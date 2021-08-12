TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:15
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 3.69 96.31
2016 5.53 94.47
2017 6.04 93.96
2018 3.36 96.64
2019 4,12 95,88
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957545
BIST
11:481.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,61
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:488,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0629
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:4810,0874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0509
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0651
11:48483,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,84
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,03
BIST En Aktif Hisseler11:48
|DOBUR
|19,60
|2.731.973
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|2.892.173
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.211.473
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,28
|29.090.554
|% -9,64
|
|FADE
|8,71
|35.895.417
|% -9,46
|
|EDATA
|14,55
|11.643.465
|% -7,62
|
|EDIP
|3,82
|25.756.832
|% -7,06
|
|SELGD
|6,39
|26.731.663
|% -5,75
|
|TUPRS
|98,00
|600.261.451
|% 1,55
|
|GARAN
|9,12
|433.882.178
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,99
|383.743.866
|% 1,40
|
|EREGL
|19,48
|332.408.539
|% 2,15
|
|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|171.134.965
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|288.021.137
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,99
|383.743.866
|% 1,40
|
|GARAN
|9,12
|433.882.178
|% 1,90
|
|DAGI
|4,80
|155.202.052
|% 1,91
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5603
|8,5620
|% -0,73
|
|Euro
|10,0752
|10,0874
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8584
|11,9179
|% -0,53
|
|Frank
|9,2684
|9,3242
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2797
|2,2911
|% -0,57
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,52
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.263
|-8,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-9,83
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,76
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|0,19
|