TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 11:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957548
BIST
11:161.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.429
En Düşük
1.420
11:168,5775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0474
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:1610,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0505
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0720
11:16484,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,58
|Açılış
|: 484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DOBUR
|19,61
|2.137.645
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|2.844.946
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.578.027
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,09
|122.529.682
|% 8,07
|
|IDGYO
|3,34
|27.423.377
|% -7,99
|
|EDATA
|14,54
|7.695.080
|% -7,68
|
|EDIP
|3,87
|18.184.851
|% -5,84
|
|FORMT
|1,23
|5.172.528
|% -5,38
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,60
|532.648.859
|% 2,18
|
|GARAN
|9,11
|336.403.696
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,96
|313.150.715
|% 1,02
|
|EREGL
|19,38
|271.756.303
|% 1,63
|
|PETKM
|5,92
|261.501.950
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,46
|116.100.165
|% 1,65
|
|PETKM
|5,92
|261.501.950
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,96
|313.150.715
|% 1,02
|
|GARAN
|9,11
|336.403.696
|% 1,79
|
|DAGI
|5,09
|122.529.682
|% 8,07
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5747
|8,5775
|% -0,55
|
|Euro
|10,0772
|10,0878
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9078
|% -0,62
|
|Frank
|9,2584
|9,3141
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2781
|2,2895
|% -0,64
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|