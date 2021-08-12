TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 14:07
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957573
BIST
13:571.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
13:578,5519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5439
13:5710,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0861
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0400
13:57483,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,07
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,49
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,55
|80.109.990
|% 8,08
|
|IDGYO
|3,27
|30.182.992
|% -9,92
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|SKTAS
|2,08
|6.682.459
|% -7,96
|
|EDATA
|14,56
|15.418.968
|% -7,56
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|TUPRS
|98,15
|694.514.472
|% 1,71
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|EREGL
|19,51
|444.821.191
|% 2,31
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|YKBNK
|2,47
|262.190.847
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GLYHO
|2,21
|150.985.820
|% -3,07
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|PETKM
|5,91
|352.186.727
|% 2,43
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5454
|8,5519
|% -0,85
|
|Euro
|10,0451
|10,0522
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,8614
|11,9209
|% -0,51
|
|Frank
|9,2742
|9,3301
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2832
|2,2946
|% -0,42
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-9,52
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,61
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-0,12
|