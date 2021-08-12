TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 14:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957574
BIST
13:581.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
13:588,5519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5439
13:5810,0522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0861
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0400
13:58483,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,79
|Açılış
|: 483,96
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,49
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DOBUR
|19,61
|3.653.868
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.555
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.419.734
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|9.337.496
|% 9,59
|
|BASCM
|10,89
|57.707
|% 8,90
|
|IDGYO
|3,27
|30.182.992
|% -9,92
|
|SKTAS
|2,08
|6.498.098
|% -7,96
|
|GENIL
|14,15
|403.668.555
|% -7,21
|
|EDATA
|14,64
|15.396.145
|% -7,05
|
|EDIP
|3,83
|69.833.993
|% -6,81
|
|TUPRS
|98,20
|691.398.957
|% 1,76
|
|KRDMD
|8,00
|566.761.341
|% 1,52
|
|GARAN
|9,13
|528.903.517
|% 2,01
|
|EREGL
|19,51
|443.859.016
|% 2,31
|
|GENIL
|14,15
|403.668.555
|% -7,21
|
|YKBNK
|2,48
|248.449.004
|% 2,48
|
|KRDMD
|8,00
|566.761.341
|% 1,52
|
|GLYHO
|2,21
|150.846.285
|% -3,07
|
|PETKM
|5,92
|350.952.740
|% 2,60
|
|GARAN
|9,13
|528.903.517
|% 2,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5454
|8,5519
|% -0,85
|
|Euro
|10,0451
|10,0522
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,8449
|11,9043
|% -0,65
|
|Frank
|9,2616
|9,3174
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2799
|2,2913
|% -0,56
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,06
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|-6,83
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,02
|