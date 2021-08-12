TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 14:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957575
BIST
13:571.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
13:578,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0653
|Açılış
|: 8,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5485
13:5710,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0798
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0480
13:57483,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,82
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,49
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DOBUR
|19,61
|3.643.632
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.555
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.419.734
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|9.337.496
|% 9,59
|
|BASCM
|10,89
|57.707
|% 8,90
|
|IDGYO
|3,27
|30.181.504
|% -9,92
|
|GENIL
|14,10
|401.283.867
|% -7,54
|
|SKTAS
|2,09
|6.375.294
|% -7,52
|
|FADE
|8,91
|100.756.400
|% -7,38
|
|EDIP
|3,82
|69.743.109
|% -7,06
|
|TUPRS
|98,20
|689.553.457
|% 1,76
|
|KRDMD
|7,99
|565.537.119
|% 1,40
|
|GARAN
|9,13
|527.449.713
|% 2,01
|
|EREGL
|19,51
|442.605.903
|% 2,31
|
|GENIL
|14,10
|401.283.867
|% -7,54
|
|YKBNK
|2,48
|245.905.415
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,99
|565.537.119
|% 1,40
|
|GLYHO
|2,21
|150.701.539
|% -3,07
|
|PETKM
|5,92
|350.876.100
|% 2,60
|
|GARAN
|9,13
|527.449.713
|% 2,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5596
|% -0,76
|
|Euro
|10,0539
|10,0585
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,8443
|11,9037
|% -0,65
|
|Frank
|9,2605
|9,3163
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2796
|2,2910
|% -0,58
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,31
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-8,94
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,33
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,03
|