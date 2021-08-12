TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 14:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957576
BIST
14:001.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 21,27
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.432
En Düşük
1.420
14:008,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0817
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5359
14:0010,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0930
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0375
14:00483,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,37
|Açılış
|: 483,38
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,49
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,55
|80.109.990
|% 8,08
|
|IDGYO
|3,27
|30.182.992
|% -9,92
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|SKTAS
|2,08
|6.682.459
|% -7,96
|
|EDATA
|14,56
|15.418.968
|% -7,56
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|TUPRS
|98,15
|694.514.472
|% 1,71
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|EREGL
|19,51
|444.821.191
|% 2,31
|
|GENIL
|13,98
|411.994.160
|% -8,33
|
|YKBNK
|2,47
|262.190.847
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|566.872.390
|% 1,52
|
|GLYHO
|2,21
|150.985.820
|% -3,07
|
|GARAN
|9,12
|542.938.131
|% 1,90
|
|PETKM
|5,91
|352.186.727
|% 2,43
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5422
|8,5432
|% -0,95
|
|Euro
|10,0393
|10,0453
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,8698
|11,9293
|% -0,44
|
|Frank
|9,2814
|9,3373
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,35
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-1,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,62
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,69
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
|