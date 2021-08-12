TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 14:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957577
BIST
14:111.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 21,45
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.434
En Düşük
1.420
14:118,5248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1001
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5225
14:1110,0343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1040
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0209
14:11481,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,12
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
481,49
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DOBUR
|19,61
|3.671.047
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,57
|81.197.557
|% 8,55
|
|IDGYO
|3,27
|30.201.876
|% -9,92
|
|EDATA
|14,47
|15.645.880
|% -8,13
|
|SKTAS
|2,09
|7.211.022
|% -7,52
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,84
|70.431.194
|% -6,57
|
|TUPRS
|98,55
|730.430.011
|% 2,12
|
|GARAN
|9,18
|724.643.554
|% 2,57
|
|KRDMD
|8,02
|591.571.283
|% 1,78
|
|EREGL
|19,56
|472.961.423
|% 2,57
|
|GENIL
|14,40
|447.800.028
|% -5,57
|
|YKBNK
|2,48
|338.552.325
|% 2,48
|
|GARAN
|9,18
|724.643.554
|% 2,57
|
|KRDMD
|8,02
|591.571.283
|% 1,78
|
|GLYHO
|2,21
|151.189.588
|% -3,07
|
|PETKM
|5,93
|363.095.844
|% 2,77
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5229
|8,5248
|% -1,16
|
|Euro
|10,0285
|10,0343
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,8309
|11,8903
|% -0,76
|
|Frank
|9,2556
|9,3113
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2782
|2,2897
|% -0,63
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-9,52
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,61
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-0,12
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:25VAKFN
Yüzde 6.38 oranında artışla 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 101, 536 adet işlem
-
14:24ERBOS
Yüzde 6.79 oranında artışla 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 849 adet işlem
-
14:22MIPAZ
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 103, 834 adet işlem
-
14:21XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 7, 335.00 milyon TL de
-
14:21CRDFA
Yüzde 6.47 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 697, 136 adet işlem