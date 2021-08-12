TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957613
BIST
17:061.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 32,93
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:068,5693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0556
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:0610,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0596
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:06481,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,82
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:06
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.808.493
|% 9,98
|
|MIPAZ
|4,63
|92.508.426
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|149.508.332
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|3.835.504
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|149.167.176
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.678.646
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.358.667
|% -9,88
|
|EDIP
|3,78
|80.604.300
|% -8,03
|
|KUYAS
|2,56
|35.562.571
|% -7,25
|
|GARAN
|9,34
|1.660.806.334
|% 4,36
|
|KRDMD
|8,07
|1.095.797.841
|% 2,41
|
|TUPRS
|98,50
|920.566.214
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,50
|728.452.986
|% 3,31
|
|EREGL
|19,67
|722.865.849
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,50
|728.452.986
|% 3,31
|
|GARAN
|9,34
|1.660.806.334
|% 4,36
|
|KRDMD
|8,07
|1.095.797.841
|% 2,41
|
|GLYHO
|2,22
|174.811.166
|% -2,63
|
|PETKM
|5,91
|448.406.046
|% 2,43
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5656
|8,5693
|% -0,64
|
|Euro
|10,0509
|10,0787
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8306
|11,8899
|% -0,77
|
|Frank
|9,2521
|9,3079
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% -0,57
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-5,16
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|
Seans Raporu
17:06
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