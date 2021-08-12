TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:18
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957614
BIST
17:041.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 33,37
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:048,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0559
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:0410,0688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0695
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:04481,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,81
|Açılış
|: 482,16
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.531.808
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.808.493
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|3.998.168
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.516.244
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|149.383.590
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.717.320
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.429.751
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|80.697.714
|% -7,54
|
|KUYAS
|2,56
|35.573.993
|% -7,25
|
|GARAN
|9,33
|1.664.413.202
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,08
|1.109.206.451
|% 2,54
|
|TUPRS
|98,45
|922.327.453
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,51
|728.786.848
|% 3,72
|
|EREGL
|19,65
|724.998.550
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,51
|728.786.848
|% 3,72
|
|GARAN
|9,33
|1.664.413.202
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,08
|1.109.206.451
|% 2,54
|
|GLYHO
|2,22
|174.858.005
|% -2,63
|
|PETKM
|5,92
|449.066.538
|% 2,60
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5628
|8,5690
|% -0,65
|
|Euro
|10,0632
|10,0688
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,8294
|11,8887
|% -0,78
|
|Frank
|9,2502
|9,3059
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2794
|2,2908
|% -0,59
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,61
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,46
|71,46
|0,02
|
Seans Raporu
17:04
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