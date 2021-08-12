TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:19
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 12,5 87,5
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957615
BIST
17:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 33,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:058,5707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:0510,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0617
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:05481,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,82
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:05
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.508.426
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.806.042
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|3.827.628
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.505.474
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|149.017.523
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.678.482
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.358.667
|% -9,88
|
|EDIP
|3,80
|80.329.621
|% -7,54
|
|KUYAS
|2,56
|35.363.333
|% -7,25
|
|GARAN
|9,32
|1.645.603.423
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,06
|1.082.531.358
|% 2,28
|
|TUPRS
|98,45
|918.492.157
|% 2,02
|
|EREGL
|19,68
|720.613.559
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,49
|720.409.873
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,49
|720.409.873
|% 2,89
|
|GARAN
|9,32
|1.645.603.423
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,06
|1.082.531.358
|% 2,28
|
|GLYHO
|2,22
|174.811.157
|% -2,63
|
|PETKM
|5,92
|444.684.942
|% 2,60
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5660
|8,5707
|% -0,63
|
|Euro
|10,0631
|10,0766
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,8332
|11,8925
|% -0,75
|
|Frank
|9,2558
|9,3116
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2804
|2,2918
|% -0,54
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,73
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|-21,00
|
|Tam
|3.188
|3.270
|-17,82
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-8,62
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|-0,17
|
Seans Raporu
17:05
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17:17KTSKR
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 93 artarak (% 2.64 ) 1, 279
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DOBUR, MARKA, VKFYO, EUKYO, MIPAZ, VKING, VAKFN
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17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, SELGD, FADE