TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 1.95 98.05
2018 4.57 95.43
2019 5,28 94,72
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957626
BIST
17:161.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 32,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:168,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:1610,0764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0619
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:16481,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,19
|Açılış
|: 481,56
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:16
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.617.912
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.812.729
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|149.982.003
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|4.123.768
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|149.958.726
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.751.691
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.489.549
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|81.446.899
|% -7,79
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,31
|1.683.372.693
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,10
|1.140.509.377
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,40
|925.580.941
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,50
|738.238.627
|% 3,31
|
|EREGL
|19,64
|737.567.711
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,50
|738.238.627
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.683.372.693
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,10
|1.140.509.377
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,22
|175.262.791
|% -2,63
|
|PETKM
|5,93
|451.200.115
|% 2,77
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5677
|8,5700
|% -0,64
|
|Euro
|10,0615
|10,0764
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,8215
|11,8808
|% -0,84
|
|Frank
|9,2500
|9,3057
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2782
|2,2896
|% -0,64
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,46
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,19
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,02
|