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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.08.2021 17:32



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,67 93,33
2019 6,67 93,33
2020 6,67 93,33




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957632


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.864.350 % 10,00  
MIPAZ 4,63 92.944.452 % 9,98  
DOBUR 19,61 3.816.063 % 9,98  
EUKYO 6,86 4.188.457 % 9,94  
VAKFN 8,96 149.994.036 % 9,94  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,5707 8,5715 % -0,62  
Euro 10,0619 10,0848 % -0,53  
Sterlin 11,8158 11,8751 % -0,89  
Frank 9,2483 9,3040 % -0,75  
Riyal 2,2778 2,2892 % -0,66  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.747 -5,03  
Altın Gr. 481 482 -4,19  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,11 23,15 -0,41  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,16  
B. Petrol 71,45 71,45 0,01  
Seans Raporu 17:22
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