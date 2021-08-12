TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,67 93,33
2019 6,67 93,33
2020 6,67 93,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957632
BIST
17:241.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:248,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0594
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:2410,0725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0658
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:24481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,41
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VKFYO
|6,82
|27.864.350
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.944.452
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.188.457
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.994.036
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.265.907
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.772.642
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.539.810
|% -9,88
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|82.019.466
|% -6,81
|
|GARAN
|9,33
|1.716.412.106
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,11
|1.165.862.941
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|932.578.659
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,51
|748.003.244
|% 3,72
|
|EREGL
|19,68
|744.560.719
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,51
|748.003.244
|% 3,72
|
|GARAN
|9,33
|1.716.412.106
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,11
|1.165.862.941
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,22
|175.445.869
|% -2,63
|
|PETKM
|5,94
|458.188.832
|% 2,95
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5715
|% -0,62
|
|Euro
|10,0619
|10,0848
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8158
|11,8751
|% -0,89
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% -0,66
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-5,03
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,45
|71,45
|0,01
|
Seans Raporu
17:22
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-
17:38VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 241, 169 adet işlem
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17:36XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 14, 125.00 milyon TL de
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17:34CRDFA
Yüzde 9.47 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 758 adet işlem
-
17:33LOGO
Yüzde 6.32 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 477 adet işlem
-
17:32FONET
Yüzde 8.13 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 251 adet işlem