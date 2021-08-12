TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,67 93,33
2019 6,67 93,33
2020 13,33 86,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957633
BIST
17:211.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 32,42
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:218,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0534
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:2110,0848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0535
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:21481,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,23
|Açılış
|: 481,79
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VKFYO
|6,82
|27.864.364
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.189.624
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.994.036
|% 9,94
|
|AGYO
|2,88
|43.289.107
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|154.488.582
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.783.972
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.540.360
|% -9,88
|
|EDIP
|3,81
|82.141.542
|% -7,30
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,32
|1.728.359.563
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.166.357.781
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|933.583.378
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,51
|748.359.443
|% 3,72
|
|EREGL
|19,68
|746.825.605
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,51
|748.359.443
|% 3,72
|
|GARAN
|9,32
|1.728.359.563
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,10
|1.166.357.781
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,22
|175.457.699
|% -2,63
|
|PETKM
|5,94
|458.232.366
|% 2,95
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5707
|8,5715
|% -0,62
|
|Euro
|10,0619
|10,0848
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8147
|11,8740
|% -0,90
|
|Frank
|9,2455
|9,3012
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% -0,66
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,40
|71,40
|-0,04
|