TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4,25 95,75
2019 3,92 96,08
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957634
BIST
17:201.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 32,56
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:208,5730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0519
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:2010,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:20481,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,13
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:20
|VKFYO
|6,82
|27.864.350
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.944.452
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.188.457
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.994.036
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|154.265.907
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.772.642
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.539.810
|% -9,88
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|82.019.466
|% -6,81
|
|GARAN
|9,33
|1.716.412.106
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,11
|1.165.862.941
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|932.578.659
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,51
|748.003.244
|% 3,72
|
|EREGL
|19,68
|744.560.719
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,51
|748.003.244
|% 3,72
|
|GARAN
|9,33
|1.716.412.106
|% 4,25
|
|KRDMD
|8,11
|1.165.862.941
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,22
|175.445.869
|% -2,63
|
|PETKM
|5,94
|458.188.832
|% 2,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5700
|8,5730
|% -0,60
|
|Euro
|10,0417
|10,1017
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8158
|11,8751
|% -0,89
|
|Frank
|9,2483
|9,3040
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% -0,66
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-5,16
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|