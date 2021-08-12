TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5,09 94,91
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957635
BIST
17:191.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 33,71
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:198,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:1910,0718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0665
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:19481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,41
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.669.212
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.812.729
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.137.659
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.985.497
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|150.260.302
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.752.378
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.489.549
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|81.550.592
|% -7,79
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,31
|1.691.872.362
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.146.906.791
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|928.127.978
|% 2,02
|
|EREGL
|19,63
|739.222.389
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,50
|738.577.070
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|738.577.070
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.691.872.362
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.146.906.791
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,22
|175.266.304
|% -2,63
|
|PETKM
|5,92
|451.588.651
|% 2,60
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5714
|8,5749
|% -0,58
|
|Euro
|10,0650
|10,0718
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,8207
|11,8799
|% -0,85
|
|Frank
|9,2502
|9,3059
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2779
|2,2893
|% -0,65
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,61
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,46
|71,46
|0,02
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, SISE
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, KCHOL, GARAN
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 48 artarak (% 2.61 ) 1, 278
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, DOBUR, VAKFN, MARKA, AGYO, VKING, EUKYO, MIPAZ, DARDL
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SELGD, FADE, IDGYO