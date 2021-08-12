TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95,00
2019 4,08 95,92
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957645
BIST
17:271.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 32,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:278,5762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0487
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:2710,0730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0653
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:27481,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,12
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VKFYO
|6,82
|27.864.876
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.816.063
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|149.998.158
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|4.269.028
|% 9,94
|
|AGYO
|2,88
|43.307.427
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|154.723.943
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.788.531
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.540.470
|% -9,88
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|82.328.613
|% -6,81
|
|GARAN
|9,32
|1.753.182.010
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,11
|1.190.228.987
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|935.655.668
|% 2,02
|
|EREGL
|19,71
|751.572.618
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,51
|749.138.810
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|749.138.810
|% 3,72
|
|GARAN
|9,32
|1.753.182.010
|% 4,13
|
|KRDMD
|8,11
|1.190.228.987
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,21
|175.633.312
|% -3,07
|
|PETKM
|5,97
|470.379.790
|% 3,47
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5710
|8,5762
|% -0,56
|
|Euro
|10,0663
|10,0730
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8780
|% -0,87
|
|Frank
|9,2478
|9,3035
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2784
|2,2898
|% -0,63
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,40
|71,40
|-0,04
|
Seans Raporu
17:27
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17:36XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 14, 125.00 milyon TL de
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17:34CRDFA
Yüzde 9.47 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 758 adet işlem
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17:33LOGO
Yüzde 6.32 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 477 adet işlem
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17:32FONET
Yüzde 8.13 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 251 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, SISE