TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2019 4,08 95,92
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957660
BIST
17:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 33,22
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:558,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:5510,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0604
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:55481,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,85
|Açılış
|: 481,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:55
|VKFYO
|6,82
|27.885.336
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.028.910
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.912.815
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.145.791
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|26.170.228
|% 9,93
|
|FADE
|8,66
|156.704.087
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.060.977
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.623.389
|% -9,88
|
|EDIP
|3,75
|84.784.244
|% -8,76
|
|KUYAS
|2,53
|41.730.686
|% -8,33
|
|GARAN
|9,31
|1.864.651.949
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.233.521.148
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|962.933.765
|% 2,02
|
|EREGL
|19,71
|786.002.473
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,51
|783.692.443
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|783.692.443
|% 3,72
|
|GARAN
|9,31
|1.864.651.949
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.233.521.148
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,23
|187.315.976
|% -2,19
|
|DAGI
|4,42
|411.674.209
|% -6,16
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5666
|8,5700
|% -0,64
|
|Euro
|10,0705
|10,0779
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8265
|11,8858
|% -0,80
|
|Frank
|9,2460
|9,3017
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2797
|2,2911
|% -0,57
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,98
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD