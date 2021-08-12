TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5,09 94,91
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957662
BIST
17:411.442
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 31,62
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:418,5762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0487
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:4110,0778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0605
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:41481,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,57
|Açılış
|: 481,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VKFYO
|6,82
|27.876.811
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|98.503.001
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.338
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.056.102
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|23.366.614
|% 9,93
|
|FADE
|8,66
|155.118.207
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.978.828
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.567.855
|% -9,88
|
|EDIP
|3,78
|83.276.000
|% -8,03
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,27
|1.791.248.353
|% 3,58
|
|KRDMD
|8,12
|1.213.298.947
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,35
|944.243.113
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,50
|775.234.471
|% 3,31
|
|EREGL
|19,68
|765.008.235
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,50
|775.234.471
|% 3,31
|
|GARAN
|9,27
|1.791.248.353
|% 3,58
|
|KRDMD
|8,12
|1.213.298.947
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,23
|186.760.991
|% -2,19
|
|PETKM
|5,95
|481.717.828
|% 3,12
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5739
|8,5762
|% -0,56
|
|Euro
|10,0699
|10,0778
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8148
|11,8740
|% -0,90
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2789
|2,2903
|% -0,61
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-5,29
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,06
|