TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5 95
2019 4,08 95,92
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957672
BIST
17:431.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 31,88
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:438,5754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:4310,0795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0588
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:43481,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,14
|Açılış
|: 481,61
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:43
|VKFYO
|6,82
|27.876.811
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.101.135
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|24.408.536
|% 9,93
|
|AGYO
|2,88
|43.753.343
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|155.497.506
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.021.744
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.569.804
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,53
|40.203.489
|% -8,33
|
|EDIP
|3,78
|83.671.991
|% -8,03
|
|GARAN
|9,30
|1.809.220.267
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.219.088.414
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,40
|949.012.138
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,50
|779.228.717
|% 3,31
|
|EREGL
|19,69
|770.487.670
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|779.228.717
|% 3,31
|
|GARAN
|9,30
|1.809.220.267
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.219.088.414
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,22
|186.839.727
|% -2,63
|
|PETKM
|5,95
|482.286.624
|% 3,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5725
|8,5754
|% -0,57
|
|Euro
|10,0676
|10,0795
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,85
|
|Frank
|9,2486
|9,3043
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2801
|2,2915
|% -0,56
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|