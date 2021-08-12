TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 6,78 93,22
2019 4,17 95,83
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957677
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0549
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0608
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,22
|Açılış
|: 481,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.888.268
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.081.462
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,86
|4.923.414
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.153.847
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.290.980
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.081.156
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.639.654
|% -9,88
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|KUYAS
|2,52
|41.730.686
|% -8,70
|
|GARAN
|9,31
|1.883.516.883
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.277.728
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,40
|974.496.007
|% 1,97
|
|EREGL
|19,71
|795.516.328
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,50
|788.405.147
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|788.405.147
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.883.516.883
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.237.277.728
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,24
|189.079.673
|% -1,75
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5756
|8,5827
|% -0,49
|
|Euro
|10,0613
|10,0828
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,8266
|11,8859
|% -0,80
|
|Frank
|9,2520
|9,3077
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2807
|2,2921
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,50
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD