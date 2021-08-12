TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4,25 95,75
2019 3,92 96,08
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957679
BIST
17:481.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 31,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:488,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:4810,0796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0587
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:48481,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,88
|Açılış
|: 481,72
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:48
|VKFYO
|6,82
|27.885.336
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.122.307
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|25.034.546
|% 9,93
|
|AGYO
|2,88
|43.804.912
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|155.997.439
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.047.927
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.594.764
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|83.881.466
|% -7,79
|
|KUYAS
|2,55
|40.883.908
|% -7,61
|
|GARAN
|9,31
|1.819.578.914
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,10
|1.225.710.053
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,50
|953.916.052
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,50
|780.777.113
|% 3,31
|
|EREGL
|19,67
|775.335.755
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,50
|780.777.113
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.819.578.914
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,10
|1.225.710.053
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,23
|187.141.953
|% -2,19
|
|DAGI
|4,43
|403.457.870
|% -5,94
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5769
|8,5802
|% -0,52
|
|Euro
|10,0738
|10,0796
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8225
|11,8818
|% -0,84
|
|Frank
|9,2493
|9,3050
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2799
|2,2913
|% -0,56
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 14, 761.00 milyon TL de