TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 17:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 4 96
2019 4 96
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957682
BIST
17:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 33,19
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:558,5759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:5510,0759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0624
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:55481,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,86
|Açılış
|: 481,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:55
|VKFYO
|6,82
|27.885.336
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|184.297.182
|% 9,97
|
|VAKFN
|8,96
|150.140.657
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|4.880.176
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|156.357.513
|% -9,98
|
|GENIL
|14,21
|636.222.809
|% -6,82
|
|FORMT
|1,23
|9.059.267
|% -5,38
|
|KLKIM
|13,36
|155.235.661
|% -4,98
|
|BOBET
|4,43
|78.041.475
|% -4,94
|
|GENIL
|14,21
|636.222.809
|% -6,82
|
|ARDYZ
|55,40
|272.606.753
|% -2,98
|
|GWIND
|3,94
|224.980.887
|% 2,60
|
|BASGZ
|18,20
|184.297.182
|% 9,97
|
|FADE
|8,66
|156.357.513
|% -9,98
|
|GENIL
|14,21
|636.222.809
|% -6,82
|
|BOBET
|4,43
|78.041.475
|% -4,94
|
|KLKIM
|13,36
|155.235.661
|% -4,98
|
|KARYE
|12,92
|141.700.421
|% -1,07
|
|BASGZ
|18,20
|184.297.182
|% 9,97
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5690
|8,5759
|% -0,57
|
|Euro
|10,0676
|10,0759
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8287
|11,8880
|% -0,78
|
|Frank
|9,2491
|9,3048
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2800
|2,2915
|% -0,56
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,54
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-0,12
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD