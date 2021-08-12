TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 18:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 20 80
2016 15 85
2017 12,5 87,5
2018 6 94
2019 6 94
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957687
BIST
17:531.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 33,21
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:538,5752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0497
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:5310,0756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0627
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:53481,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,92
|Açılış
|: 481,83
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VKFYO
|6,82
|27.885.336
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.135.281
|% 9,94
|
|EUKYO
|6,86
|4.880.176
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|25.330.859
|% 9,93
|
|FADE
|8,66
|156.147.794
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.047.927
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.596.597
|% -9,88
|
|EDIP
|3,78
|84.014.302
|% -8,03
|
|KUYAS
|2,55
|41.066.404
|% -7,61
|
|GARAN
|9,30
|1.819.858.297
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.225.921.269
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,45
|955.378.146
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,50
|781.104.487
|% 3,31
|
|EREGL
|19,68
|776.156.564
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,50
|781.104.487
|% 3,31
|
|GARAN
|9,30
|1.819.858.297
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.225.921.269
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,23
|187.194.876
|% -2,19
|
|DAGI
|4,37
|406.680.589
|% -7,22
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5728
|8,5752
|% -0,58
|
|Euro
|10,0676
|10,0756
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8211
|11,8804
|% -0,85
|
|Frank
|9,2377
|9,2933
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,58
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,98
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:53
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17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
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17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD