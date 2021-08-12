TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2021 18:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 5.30 94.70
2019 5,33 94,67
2020 4 96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957742
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0573
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0651
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,01
|Açılış
|: 482,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,86
|4.992.707
|% 9,94
|
|SNKRN
|29,68
|702.058
|% 9,93
|
|MARKA
|5,56
|4.729.959
|% 9,88
|
|BASCM
|10,89
|161.260
|% 8,90
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|FORMT
|1,21
|9.714.616
|% -6,92
|
|GENIL
|14,26
|650.496.599
|% -6,49
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|KOZAL
|104,60
|344.048.684
|% 1,75
|
|ARDYZ
|55,60
|287.417.956
|% -2,63
|
|GWIND
|3,92
|232.426.022
|% 2,08
|
|ODAS
|1,35
|101.628.882
|% -0,74
|
|GWIND
|3,92
|232.426.022
|% 2,08
|
|GENIL
|14,26
|650.496.599
|% -6,49
|
|IHLGM
|0,98
|20.744.802
|% 1,03
|
|BOBET
|4,43
|80.692.341
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5608
|8,5676
|% -0,66
|
|Euro
|10,0639
|10,0732
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8230
|11,8823
|% -0,83
|
|Frank
|9,2512
|9,3069
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-0,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD