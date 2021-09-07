TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2021 21:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Kerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962427
BIST
16:141.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:148,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 72,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 72,6000
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:1410,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:146,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,07
|Açılış
|: 6,60
|
|Önceki Kapanış
|: 6,52
|
6,61
En Düşük
6,49
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ORCAY
|14,33
|160.395.087
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.197.555
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.398.277
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.661.657
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,17
|83.472.006
|% -4,15
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|489.880.564
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|335.968.082
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|317.885.841
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.569.123
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4591
|8,4615
|% -0,01
|
|Euro
|10,0239
|10,0307
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6768
|11,7354
|% 0,53
|
|Frank
|9,1823
|9,2376
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2489
|2,2602
|% 0,00
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|