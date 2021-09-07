TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıKerem YEREBASMAZ 01.02.2019 2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür 2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962427BIST