Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2021 21:16



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 28.02.2018 2017 Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Port. Yöneticisi 2011-2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı TL Menkul Kıymetler Yöneticisi 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 28.02.2018 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 28.02.2018 '02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Salih Ozan DOĞAN 28.02.2018 ''10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı ,Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
Kenan TURAN 05.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 16
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:151.443
Değişim :  0,61% |  8,80
Açılış :  1.431  
Önceki Kapanış :  1.434  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 14,33 160.395.087 % 9,98  
YEOTK 32,20 73.197.555 % 9,97  
KTSKR 87,35 42.638.594 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.398.277 % 9,92  
PENTA 101,00 10.661.657 % 9,90  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Dolar 8,4591 8,4615 % -0,01  
Euro 10,0239 10,0307 % 0,14  
Sterlin 11,6761 11,7347 % 0,52  
Frank 9,1801 9,2354 % 0,47  
Riyal 2,2488 2,2601 % 0,00  
daha fazla
16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 9,59  
Altın Gr. 489 489 1,99  
Cumhuriyet 3.234 3.283 14,00  
Tam 3.220 3.301 14,59  
Yarım 1.556 1.597 7,06  
Çeyrek 781 798 3,52  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,07  
B. Petrol 71,56 71,56 -1,04  
Seans Raporu 16:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru