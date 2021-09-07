TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2021 21:16
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gökçen Yaman AKGÜN 28.02.2018 2017 Devam Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2016-2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı Yatırım Port. Yöneticisi 2011-2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı TL Menkul Kıymetler Yöneticisi 25 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatimet Tinemis SARIHAN 28.02.2018 '98 - '99 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Müşteri Hizmetleri - '99 - '00 Meksa Yatırım Menkul Değerler / Uzman Yardımcısı - '00 - '02 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Uzman - '02 - '04 Datek Menkul Değerler A.Ş. / Yönetmen - '04 - '08 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Uzman - '08 - '15 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. . / Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU 28.02.2018 '02 - '03 Akbank T.A.Ş. / Satış Temsilcisi - '03 - '06 Akemeklilik A.Ş. / Danışman - Eylül02/2006-05/2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 05/2013-07/2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 07/2014- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senetleri Piyasası- Yatırım Fonları Portföy Yönetimi / Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı
Salih Ozan DOĞAN 28.02.2018 ''10 - '13 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Araştırma Departmanı - Nisan '13 - Aralık '13 TSPAKB / Araştırma ve İstatistik Departmanı - '13 Aralık - '15 Nisan Halk Yatırım Menkul Değerler, Araştırma Departmanı - Nisan '15 - Aralık '15 Fokus Portföy Yönetimi - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 10 Sermaye Piyasası Faaliyetler Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar lisansı ,Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
Kenan TURAN 05.04.2018 Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı 16
16:151.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:158,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:1510,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:15488,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,07
|Açılış
|: 488,82
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ORCAY
|14,33
|160.395.087
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.197.555
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.398.277
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.661.657
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,17
|83.472.006
|% -4,15
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|489.880.564
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|335.968.082
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|317.885.841
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.569.123
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4591
|8,4615
|% -0,01
|
|Euro
|10,0239
|10,0307
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6761
|11,7347
|% 0,52
|
|Frank
|9,1801
|9,2354
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2488
|2,2601
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,59
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|14,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-1,04
|