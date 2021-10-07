TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.10.2021 14:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat SÜZER Fon Kurulu Başkanı 28.12.2020 11 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 24.04.2015 21 Hayır
Nesrin KAYĞUN Fon Kurulu Üyesi 28.12.2020 23 Hayır
Burak Ahmet ÜSTAY Fon Kurulu Üyesi 30.09.2021 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967961
BIST
15:591.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,56
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:598,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:5910,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:59500,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,03
|Açılış
|: 500,79
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,08
BIST En Aktif Hisseler15:57
|OZBAL
|16,61
|44.656.960
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.992.126
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.036.173
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.281.150
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.080.944
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|29.759.125
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.898.971
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.560.183
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,26
|1.730.447.890
|% 2,62
|
|GARAN
|9,35
|907.931.073
|% 1,41
|
|THYAO
|14,06
|742.114.768
|% 2,55
|
|EREGL
|16,83
|666.175.816
|% 4,21
|
|ASELS
|15,42
|639.448.029
|% 3,98
|
|PETKM
|6,26
|1.730.447.890
|% 2,62
|
|ODAS
|1,45
|158.864.507
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|907.931.073
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|123.953.625
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,92
|126.611.469
|% 1,05
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8775
|% 0,08
|
|Euro
|10,2687
|10,2764
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0900
|% 0,11
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,81
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|-9,52
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|-4,60
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
15:57
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-
16:09KNFRT
Yüzde 5.01 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 050, 026 adet işlem
-
16:08PRKAB
Yüzde 5.00 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 217 adet işlem
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 8 artarak (% 1.89 ) 1, 495
-
16:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, TRKCM, ODAS
-
16:06XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 10, 529.00 milyon TL de