TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2021 09:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971513
BIST
13:431.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:439,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0388
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:4310,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0353
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:43533,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,72
|Açılış
|: 533,35
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:43
|OLMK
|6,94
|3.035.360
|% 8,44
|
|EGEPO
|5,58
|95.589.924
|% 7,72
|
|AKYHO
|1,96
|62.019.377
|% 5,38
|
|FADE
|9,05
|129.333.962
|% 4,14
|
|QUAGR
|11,22
|54.273.464
|% 3,70
|
|BIOEN
|27,00
|139.406.768
|% -10,00
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|BAYRK
|8,54
|11.183.694
|% -3,17
|
|GWIND
|4,38
|28.238.652
|% -2,88
|
|TLMAN
|32,16
|31.714.426
|% -2,72
|
|YEOTK
|67,60
|150.391.174
|% -1,31
|
|BIOEN
|27,00
|139.406.768
|% -10,00
|
|FADE
|9,05
|129.333.962
|% 4,14
|
|MAREN
|8,34
|97.038.202
|% 0,36
|
|EGEPO
|5,58
|95.589.924
|% 7,72
|
|AKYHO
|1,96
|62.019.377
|% 5,38
|
|EGEPO
|5,58
|95.589.924
|% 7,72
|
|FADE
|9,05
|129.333.962
|% 4,14
|
|MAREN
|8,34
|97.038.202
|% 0,36
|
|CEOEM
|8,54
|63.672.109
|% -2,40
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3300
|9,3331
|% 0,42
|
|Euro
|10,8591
|10,8614
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,7958
|12,8599
|% 0,16
|
|Frank
|10,0586
|10,1192
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4791
|2,4915
|% 0,39
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|9,12
|
|Altın Gr.
|533
|534
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,60
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,26
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,86
|