TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2021 09:42
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özkan ÖZKAYNAK 28.09.2020 2017-/Actus Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür 2010-2017/TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Research Analyst 14 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971518
BIST
12:281.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:289,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0380
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:2810,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0317
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:28533,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,73
|Açılış
|: 533,35
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:28
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.120.634
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,50
|10.079.121
|% 8,90
|
|GUBRF
|57,75
|441.384.226
|% 6,94
|
|TSPOR
|3,77
|208.883.775
|% 6,50
|
|BIOEN
|27,00
|127.091.150
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|MERIT
|27,78
|45.717.353
|% -4,34
|
|THYAO
|14,30
|784.694.034
|% -0,14
|
|GARAN
|9,05
|703.351.373
|% 0,22
|
|GUBRF
|57,75
|441.384.226
|% 6,94
|
|KRDMD
|7,25
|301.440.125
|% 0,69
|
|PETKM
|6,17
|299.987.269
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,42
|285.752.694
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,91
|173.391.758
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|703.351.373
|% 0,22
|
|TSPOR
|3,77
|208.883.775
|% 6,50
|
|THYAO
|14,30
|784.694.034
|% -0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3297
|9,3323
|% 0,41
|
|Euro
|10,8490
|10,8578
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,8003
|12,8645
|% 0,20
|
|Frank
|10,0516
|10,1121
|% 0,26
|
|Riyal
|2,4790
|2,4915
|% 0,39
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,66
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.527
|3.581
|4,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|3,89
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|1,89
|
|Çeyrek
|852
|871
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,58
|