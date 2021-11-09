TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976242
BIST
14:011.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:019,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:0111,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0444
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:01569,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,03
|Açılış
|: 569,65
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TSPOR
|6,18
|26.377.742
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,74
|137.141.294
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,27
|28.132.365
|% 7,83
|
|KSTUR
|225,60
|317.059
|% 5,67
|
|KARYE
|13,00
|161.108.008
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.504.960
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.633.387
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|11.395.012
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,42
|29.438.051
|% -8,45
|
|GARAN
|10,88
|1.578.208.655
|% 0,93
|
|SISE
|9,38
|1.568.922.735
|% 4,57
|
|PETKM
|6,94
|1.311.539.602
|% 1,76
|
|THYAO
|18,30
|1.091.680.958
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,15
|904.834.006
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|904.834.006
|% 3,62
|
|PETKM
|6,94
|1.311.539.602
|% 1,76
|
|SISE
|9,38
|1.568.922.735
|% 4,57
|
|ODAS
|1,52
|249.381.916
|% 2,70
|
|GARAN
|10,88
|1.578.208.655
|% 0,93
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7052
|9,7084
|% 0,32
|
|Euro
|11,2591
|11,2672
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1513
|13,2173
|% 0,46
|
|Frank
|10,5874
|10,6511
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5797
|2,5926
|% 0,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,83
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|-1,98
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,96
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,33
|