TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 14:13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.
Fon, "Agresif Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
Danışma Komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976243
BIST
16:141.628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.629
En Düşük
1.605
16:149,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:1411,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0510
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:14571,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,76
|Açılış
|: 571,38
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,51
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TSPOR
|6,18
|27.316.305
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,62
|137.427.992
|% 9,67
|
|NATEN
|37,10
|53.180.968
|% 7,85
|
|GSDDE
|4,27
|31.522.158
|% 7,83
|
|KARYE
|13,00
|173.531.874
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.791.347
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.141.880
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|14.705.748
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,43
|35.048.048
|% -8,28
|
|PETKM
|7,06
|2.863.658.216
|% 3,52
|
|GARAN
|10,85
|2.199.712.849
|% 0,65
|
|THYAO
|18,13
|2.177.376.804
|% 0,44
|
|SISE
|9,39
|1.764.588.771
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,13
|1.116.265.786
|% 2,96
|
|PETKM
|7,06
|2.863.658.216
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,13
|1.116.265.786
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|445.634.047
|% 4,73
|
|GARAN
|10,85
|2.199.712.849
|% 0,65
|
|SISE
|9,39
|1.764.588.771
|% 4,68
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7224
|9,7264
|% 0,50
|
|Euro
|11,2650
|11,2704
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1478
|13,2137
|% 0,43
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 0,34
|
|Riyal
|2,5854
|2,5984
|% 0,48
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,66
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,16
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:28SISE
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 771, 654 adet işlem
-
16:27ARDYZ
Yüzde 4.40 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 103, 631 adet işlem
-
16:26VERTU
Yüzde 5.84 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 532, 674 adet işlem
-
16:25EGEPO
Yüzde 5.47 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 120, 762 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 1, 627 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 23, 775.00 milyon TL de